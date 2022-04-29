В електронних листах користувачів просять нібито підтвердити платіж або щоб буцімто оновити рахунки. Людмила Денісова закликає не відкривати жодних посилань у таких листах та не завантажувати жодні вкладені файли.

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Як виглядають підозрілі листи

Людмила Денісова заявила, що звернулася до кіберполіції щодо цієї шахрайської схеми. Крім того, уповноважена з прав людини закликає не відкривати електронні листи з таких електронних скриньок:

privat24@gi.ua,

privat24@vts.ua,

oschadbank@vts.ua.

Від себе додамо, що також не варто відкривати посилань в листах з електронної скриньки privat24@meta.ua.



Ось так виглядають листи від шахраїв, які нібито з "Приватбанку" / Скриншот



А ось такі повідомлення приходять нібито від "Ощадбанку" / Скриншот

Людмила Денісова наголосила, що якщо ваші права на приватність, захист персональних даних порушені, ви можете звернутися на гарячу лінію уповноваженої з прав людини за номером 0-800-50-17-20.

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