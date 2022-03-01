В НБУ подчеркнули, что сейчас никаких запретов на расчеты картой нет.

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Там отметили, что банкоматы выдают деньги, инкассаторы по возможности подкрепляют их наличными.

Но ходить с суммами наличных по улицам в военное время – это подвергать себя опасности! Работают платежные терминалы. Можно пополнять безналично мобильный счет и проводить безналичные переводы средств,

– объяснили в НБУ.

"Украинцы! В это непростое время каждый из нас может внести свой вклад в финансовую оборону! В магазинах, на заправках и аптеках отдавайте предпочтение расчетам картой. Такой шаг поможет сохранить жизнь инкассаторов, которые пополняют банкоматы, а также позволит сэкономить ваше время и не стоять в очереди к банкомату", – говорится в сообщении.



Украинцев призывают рассчитываться карточками / Фото НБУ

Ранее Monobank запустил сайт для приема платежей с карт любого иностранного банка на помощь украинской армии. Ресурс работает на английском.