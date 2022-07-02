Инициатива называется "Письма любви". Присоединиться к ней можно на одноименном сайте, передает 24 канал.

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Украинцы в оккупации живут в страхе и опасности

Под российской оккупацией пока находится 20% Украины, включая Крым и Донбасс. Директор ХОБФ "Объединение" Анастасия Гришко подчеркнула, что с каждым днем оккупационный режим становится все более жестоким к украинцам. Им не разрешают выезжать из регионов, мобильная связь и интернет ограничены и контролируются.

Мирные люди стали заложниками. Граждане живут в постоянном ощущении страха и опасности, люди морально устают, отчаиваются в собственном будущем и чувствуют себя беспомощными. Поэтому такие письма должны донести украинцам, что о них не забыли, за них борются.

Как написать письмо

Каждый желающий может написать теплые слова поддержки украинцам, которые находятся в оккупированных городах и селах. Организаторы проекта планируют собрать не менее 10 тысяч посланий.

Организаторы инициативы объяснили, что это может быть обращением как к конкретному человеку, так и к жителям любого оккупированного населенного пункта. Помимо посланий в онлайн-формате, "письма любви" также напечатают, чтобы отправить адресатам. Их будут доставлять всеми возможными способами.

Примеры писем можно увидеть на сайте:

"Дорогая, Оксана. Я знаю, как тяжело вам сейчас в Херсоне, я знаю как вам болит, но вы каждое утро встаете и боретесь, боитесь, но боретесь. Я знаю, как вы рады голосу из подконтрольной Украины. Так вот услышьте, МЫ С ВАМИ, душой, сердцем, мыслями. Держитесь!"

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