В середине апреля 2022 года активист Василий Самойлов покинул Крым. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

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Он отметил, что его окончательный переезд в Киев планировался на 1 марта 2022 года. Однако он не успел уехать до начала полномасштабной войны и начал планировать другие варианты, как попасть на подконтрольную Украине территорию.

Мой рюкзак был собран с первого дня войны – с 24 февраля. Я понимал, что за мной в любой момент могут прийти в Крым. Вплоть до того, что как только раздавался стук в дверь, я мог схватить рюкзак и выпрыгнуть в окно,

– вспомнил Василий Самойлов.

"Когда ситуация на Южном фронте стала более или менее спокойной, появились перевозчики, которые вывозили людей из Крыма в, например, оккупированный Мелитополь. Затем я нашел волонтеров, которые вывозили людей из оккупированного Мелитополя в Запорожье. В один из дней схватил рюкзак и поехал по этому маршруту", – сообщил Самойлов.

Путь по оккупированной территории

Он рассказал, что в ходе этого маршрута прошел пункт пропуска ФСБ и еще 37 блокпостов российских военных во временно оккупированной Херсонской и Запорожской областях.

"На каждом из блокпостов меня спасала моя легенда, которая была продумана вплоть до мельчайших деталей. Благодаря ей, я смог добраться до уже свободной территории. Оккупанты на блокпостах совершают полный беспредел. У них максимально отвратительное отношение к людям", – сообщил крымский активист.

Но для меня психологически труднее всего было не отношение оккупантов, не их допросы на блокпостах. А на протяжении всего маршрута вдоль дороги видеть десятки расстрелянных гражданских машин,

– отметил Василий Самойлов.

Он вспомнил, что когда едешь, можно увидеть на обочине дороги новую полностью расстрелянную машину. Это ехали такие же гражданские люди, которые пытались выехать с оккупированной территории. Однако, к сожалению, они ехали в то время, когда россияне расстреливали все, что появлялось на дорогах. Таких машин было около 30.

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