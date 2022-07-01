У середині квітня 2022 року активіст Василь Самойлов покинув Крим. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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Він зазначив, що його остаточний переїзд до Києва планувався на 1 березня 2022 року. Проте він не встиг виїхати до початку повномасштабної війни й почав планувати інші варіанти як потрапити на підконтрольну Україні територію.

Мій рюкзак був зібраний з першого дня війни – з 24 лютого. Я розумів, що за мною в будь-який момент можуть прийти в Криму. Аж до того, що як тільки лунав стукіт у двері, я міг схопити рюкзак й вистрибнути у вікно,

– пригадав Василь Самойлов.

"Коли ситуація на Південному фронті стала більш-менш спокійною, зʼявилися перевізники, які вивозили людей з Криму до, наприклад, окупованого Мелітополя. Потім я знайшов волонтерів, які вивозили людей з окупованого Мелітополя до Запоріжжя. В один з днів схопив рюкзак й поїхав цим маршрутом", – повідомив Самойлов.

Шлях по окупованій території

Він розповів, що під час цього маршруту пройшов пункт пропуску ФСБ та ще 37 блокпостів російських військових на тимчасово окупованій Херсонській та Запорізькій областях.

"На кожному з блокпостів мене рятувала моя легенда, яка була продумана аж до найдрібніших деталей. Завдяки ній, я зміг дібратися до вже вільної території. Окупанти на блокпостах здійснюють повне свавілля. У них максимально огидне ставлення до людей", – повідомив кримський активіст.

Але для мене психологічно найважче було не ставлення окупантів, не їх допити на блокпостах. А протягом всього маршруту вздовж дороги бачити десятки розстріляних цивільних машин,

– зазначив Василь Самойлов.

Він пригадав, шо коли їдеш, можна побачити на узбіччі дороги нову вщент розстріляну машину. Це їхали такі самі цивільні люди, які намагалися виїхати з окупованої території. Проте, на жаль, вони їхали в той час, коли росіяни розстрілювали все, що зʼявлялося на дорогах. Таких машин було приблизно 30.

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