В связи с тем, что военные преступники из Кремля блокируют распространение информации о митингах среди собственного населения, украинцы просят помочь сделать эти акции более массовыми.
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Каждый, кто имеет доступ к соцсетям, просит распространить данные о протестах.
Инструкция по распространению
- Все желающие присоединиться к окончанию войны должны искать в инстаграмме или российских соцсетях людей из определенного города и бросать им соответствующие картинку и видео.
- Если украинцы смогут достучаться до как можно большего количества россиян, а те выйдут на улицы и свергнут власть, гибель оккупантов и украинцев закончится.
- Также до населения РФ следует донести информацию о количестве погибших захватчиков.
- Кроме того, в условиях окончания войны россияне, вероятно, получат шанс хотя бы экономически выжить.
- Именно это нужно рассказывать и объяснять гражданам страны-агрессора.
Картинки и видео для распространения
Список городов, где будут проходить митинги против Путина / Картинка 24 канала
Митинг против Путина в Москве / Иллюстрация 24 канала
Митинг против Путина в Москве / Иллюстрация 24 канала
Митинг против Путина в Москве / Иллюстрация 24 канала
Митинг против Путина в Челябинске / Иллюстрация 24 канала
Митинг против Путина в Тюмени / Иллюстрация 24 канала
Митинг против Путина в Уфе / Иллюстрация 24 канала