В связи с тем, что военные преступники из Кремля блокируют распространение информации о митингах среди собственного населения, украинцы просят помочь сделать эти акции более массовыми.

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Каждый, кто имеет доступ к соцсетям, просит распространить данные о протестах.

Инструкция по распространению

  • Все желающие присоединиться к окончанию войны должны искать в инстаграмме или российских соцсетях людей из определенного города и бросать им соответствующие картинку и видео.
  • Если украинцы смогут достучаться до как можно большего количества россиян, а те выйдут на улицы и свергнут власть, гибель оккупантов и украинцев закончится.
  • Также до населения РФ следует донести информацию о количестве погибших захватчиков.
  • Кроме того, в условиях окончания войны россияне, вероятно, получат шанс хотя бы экономически выжить.
  • Именно это нужно рассказывать и объяснять гражданам страны-агрессора.

Картинки и видео для распространения

города России, где пройдут антивоенные митингиСписок городов, где будут проходить митинги против Путина / Картинка 24 канала

митинг против Путина в МосквеМитинг против Путина в Москве / Иллюстрация 24 канала

митинг против Путина в МосквеМитинг против Путина в Москве / Иллюстрация 24 канала

митинг против Путина в МосквеМитинг против Путина в Москве / Иллюстрация 24 канала

митинг против Путина в Екатеринбурге Митинг против Путина в Екатеринбурге / Иллюстрация 24 канала
митинг против Путина в Новосибирске Митинг против Путина в Новосибирске / Иллюстрация 24 канала

митинг против Путина в ЧелябинскеМитинг против Путина в Челябинске / Иллюстрация 24 канала

митинг против Путина в ТюмениМитинг против Путина в Тюмени / Иллюстрация 24 канала

митинг против Путина в УфеМитинг против Путина в Уфе / Иллюстрация 24 канала

митинг против Путина в Краснодаре Митинг против Путина в Краснодаре / Иллюстрация 24 канала
Видео, которое нужно распространять среди россиян: