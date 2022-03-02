В связи с тем, что военные преступники из Кремля блокируют распространение информации о митингах среди собственного населения, украинцы просят помочь сделать эти акции более массовыми.

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Каждый, кто имеет доступ к соцсетям, просит распространить данные о протестах.

Инструкция по распространению

Все желающие присоединиться к окончанию войны должны искать в инстаграмме или российских соцсетях людей из определенного города и бросать им соответствующие картинку и видео.

Если украинцы смогут достучаться до как можно большего количества россиян, а те выйдут на улицы и свергнут власть, гибель оккупантов и украинцев закончится.

Также до населения РФ следует донести информацию о количестве погибших захватчиков.

Кроме того, в условиях окончания войны россияне, вероятно, получат шанс хотя бы экономически выжить.

Именно это нужно рассказывать и объяснять гражданам страны-агрессора.

Картинки и видео для распространения

Список городов, где будут проходить митинги против Путина / Картинка 24 канала

Митинг против Путина в Москве / Иллюстрация 24 канала

Митинг против Путина в Москве / Иллюстрация 24 канала

Митинг против Путина в Москве / Иллюстрация 24 канала

Митинг против Путина в Екатеринбурге / Иллюстрация 24 канала

Митинг против Путина в Новосибирске / Иллюстрация 24 канала

Митинг против Путина в Челябинске / Иллюстрация 24 канала

Митинг против Путина в Тюмени / Иллюстрация 24 канала

Митинг против Путина в Уфе / Иллюстрация 24 канала

Митинг против Путина в Краснодаре / Иллюстрация 24 канала

Видео, которое нужно распространять среди россиян: