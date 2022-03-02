У зв'язку з тим, що військові злочинці з Кремля блокують поширення інформації про мітинги серед власного населення, українців просять допомогти зробити ці акції більш масовими.
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Кожного, хто має доступ до соцмереж, просять розповсюдити дані про протести.
Інструкція для розповсюдження
- Всі, хто хоче долучитися до закінчення війни, мають шукати в інстаграмі чи російських соцмережах людей з певного міста та кидати їм відповідні картинку і відео.
- Якщо українці зможуть достукатися до якомога більшої кількості росіян, а ті вийдуть на вулиці та повалять владу, загибель окупантів та українців закінчиться.
- Також до населення РФ треба донести інформацію про кількість загиблих загарбників.
- Крім того, за умов закінчення війни росіяни, ймовірно, отримають шанс хоча б якось економічно вижити.
- Саме це й треба розповідати та пояснювати громадянам країни-агресора.
Картинки та відео для розповсюдження
Перелік міст, де проходитимуть мітинги проти Путіна / Картинка 24 каналу
Мітинг проти Путіна у Москві / Ілюстрація 24 каналу
Мітинг проти Путіна у Москві / Ілюстрація 24 каналу
Мітинг проти Путіна у Москві / Ілюстрація 24 каналу
Мітинг проти Путіна у Єкатеринбурзі / Ілюстрація 24 каналу
Мітинг проти Путіна у Новосибірську / Ілюстрація 24 каналу
Мітинг проти Путіна у Челябінську / Ілюстрація 24 каналу
Мітинг проти Путіна в Тюмені / Ілюстрація 24 каналу
Мітинг проти Путіна в Уфі / Ілюстрація 24 каналу
Мітинг проти Путіна у Краснодарі / Ілюстрація 24 каналу
Відео, яке треба поширювати серед росіян: