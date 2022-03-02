Таку думку в ефірі 24 каналу висловив генерал Збройних сил України Сергій Кривонос. Росія досі обстрілює українські міста, внаслідок чого гинуть мирні люди.

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"Путін воює м'ясом. Попри втрати, які його армія понесла за цей тиждень, він все одно кидає людей у м'ясорубку війни. Для Путіна ціна людського життя – це нічого. Це не його діти воюють", – сказав Кривонос.

Що робити українцям

Він припустив, що війна триватиме ще не один тиждень.

Однак якщо ми все будемо робити правильно – знищувати, наносити ураження, засипати цукор у бензинові баки, підпалювати техніку та різати колеса будь-де – це принесе користь,

– запевнив генерал.

Такі дії, можливо, не зупинять самого Путіна. Однак його армійці зрозуміють, що самі собі риють землю.

"Те, що вони роблять: розстріл мирного населення, ґвалтування наших жінок, вбивство під час артилерійських обстрілів наших дітей – це чітко підкреслює, що це не людські істоти, а нелюди. Нелюдів, як і диких псів, треба знищувати", – наголосив Кривонос.

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