Про це він сказав в ефірі 24 каналу. За його словами, люди йшли цілеспрямовано на війну, але до них прийшло прозріння.
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У їхні пісні "я заблукав, я нічого не знав" я не вірю,
– заявив Кривонос.
"Вони думали, що буде легка прогулянка і всі будуть виходити до них з короваями, хлібом і сіллю, а тут з кожного перехрестя або стріляють у спину, або спалюють техніку", – додав він.
Варто відзначити, що окупанти здаються в полон ЗСУ одразу цілими групами. Часто свої дії вони пояснюють однаково – їхали на навчання і не знали, куди їх відправляють.
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