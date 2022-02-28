Советник министра внутренних дел Антон Геращенко призвал украинцев распространять соответствующие листовки-обращения к оккупанту. Они убеждают врага, что лучше сдаться.
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Надо уничтожать нравственный дух россиян
"Они (оккупанты – 24 канал) чувствуют, что ужас, который происходит вокруг них – это глубоко неправильно. Нравственный дух российских солдат в упадке. Они массово сдаются в плен без боя", – написал Геращенко.
Он подчеркнул, что украинцам нужно продолжать массовую работу по разложению морального духа российских солдат.
Чтобы этого достичь, украинцев просят разговаривать с оккупантами на блок-постах и везде, где это возможно.
"Не надо им угрожать, это даст противоположный эффект. Они – запуганные рабы Путина. Призывайте их задуматься над происходящим", – объяснил Геращенко.
Чем помогут открытки
Украинцев просят распечатать на обычных принтерах и распространять миллионы листовок с призывом сдаться.
Наша команда изучила мировой опыт антивоенной агитации и сделала макет открытки-пропуска для российских солдат – рабов Путина,
– отметил Геращенко.
Их просят распространять в каждом населенном пункте, где продолжаются бои.
Открытка для российского солдата
Вторая часть открытки