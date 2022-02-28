Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко закликав українців поширювати відповідні листівки-звернення до окупанта. Вони переконують ворога, що краще здатися.

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Треба знищувати моральний дух росіян

"Вони (окупанти – 24 канал) відчувають, що жахіття, яке відбувається навколо них – це глибоко неправильно. Моральний дух російських солдатів у занепаді. Вони масово здаються у полон без бою", – написав Геращенко.

Він наголосив, що українцям треба продовжувати масову роботу з розкладання морального духу російських солдатів.

Щоб досягти цього, українців просять розмовляти з окупантами на блок-постах і скрізь, де це можливо.

"Не треба їм погрожувати, це дасть протилежний ефект. Вони – залякані раби Путіна. Закликайте їх замислитися над тим, що відбувається", – пояснив Геращенко.

Чим допоможуть листівки

Українців просять роздрукувати на звичайних принтерах і поширювати мільйони листівок із закликом здатися.

Наша команда вивчила світовий досвід антивоєнної агітації та зробила макет листівки-перепустки для російських солдатів – рабів Путіна,

– зазначив Геращенко.

Їх просять розповсюджувати у кожного населеному пункті, де тривають бої.



Листівка для російського солдата