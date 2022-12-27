Партнеры будут неустанно работать с G7 и другими союзниками, чтобы ремонтировать, заменять и защищать энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Мы будем стоять с Украиной столько, сколько потребуется. Украинцев ждет суровая зима,

– сказал Блинкен.

К слову, премьер-министр Денис Шмигаль предупредил, что Россия может попытаться испортить новогодние праздники украинцам, обстреливая энергетическую инфраструктуру. Чиновник отметил, что обстрел может произойти в любой момент, но наша ПВО готова.

В то же время Шмигаль отметил, что в случае отсутствия обстрелов на новогодние праздники не будет аварийных отключений.

США передадут Украине Patriot