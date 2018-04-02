Украинцев хотят заставить платить алименты на содержание родителей

Министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что украинцы должны выплачивать алименты на содержание пожилых родителей.

Об этом сообщает УНИАН.

"У детей за престарелых родителей должна быть жесткая ответственность, нужно законодательно ввести серьезную ответственность. Они тоже должны платить алименты на содержание родителей", – сказал Рева.

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Он отметил, что в 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

Рева добавил, что сейчас его подопечные воюют со злостными неплательщиками алиментов.