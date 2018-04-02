Українців хочуть змусити платити аліменти на утримання батьків

Міністр соціальної політики України Андрій Рева вважає, що українці мають виплачувати аліменти на утримання літніх батьків.

Про це повідомляє УНІАН.

"В дітей за літніх батьків повинна бути жорстка відповідальність, потрібно законодавчо ввести серйозну відповідальність. Вони теж повинні платити аліменти на утримання батьків", – сказав Рева.

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Він зазначив, що у 51-й статті Конституції написано, що батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх дітей, а повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

Рева додав, що наразі його підопічні воюють зі злісними неплатниками аліментів