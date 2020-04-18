Украинцев на границе с Польшей набили в автобусы и не отправили на обсервацию: видео

Несколько десятков украинцев 17 апреля пересекали границу с Польшей. На пункте пропуска "Ягодин", в Волынской области, людей набивали в автобусы. Конечно, ни о каком соблюдении дистанции не говорится, все путешественники были в тесном контакте.

Большинство людей были в защитных масках, но дистанцию никто не соблюдал. Видео опубликовали в телеграм-канале Teza.

Важно Портили имущество и вели себя неадекватно: как украинцы из ОАЭ находятся на обсервации

Ранее Волынская ОГА хотела отправлять на обязательную обсервацию всех, кто возвращается в Украину. Однако люди отказывались.

Теперь всем на границе делают экспресс-тесты на коронавирус и отпускают домой. Под обязательство самоизолироваться,

– говорится в сообщении.

Коронавирус в Волынской области: главное

По состоянию на 18 апреля в Волынской области подтвердили 134 случая заболевания коронавирусом.

В Луцке COVID-19 обнаружили у медиков, которые проводили вскрытие умершего с коронавирусом.

Городская власть ввела жесткие правила торговли из-за распространения коронавируса в Луцке.

Ограничения касаются как продавцов, так и покупателей.

На Волыни в Ратновском районе женщину оштрафовали за то, что сплетничала о коронавирусе.



Где можно пересечь границу / Инфографика 24 канала