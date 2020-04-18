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      Украинцев на границе с Польшей набили в автобусы и не отправили на обсервацию: видео

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      Пункт пропуска "Ягодин" / vl.sfs.gov.ua

      Несколько десятков украинцев 17 апреля пересекали границу с Польшей. На пункте пропуска "Ягодин", в Волынской области, людей набивали в автобусы. Конечно, ни о каком соблюдении дистанции не говорится, все путешественники были в тесном контакте.

      Большинство людей были в защитных масках, но дистанцию никто не соблюдал. Видео опубликовали в телеграм-канале Teza.

      Важно Портили имущество и вели себя неадекватно: как украинцы из ОАЭ находятся на обсервации

      Ранее Волынская ОГА хотела отправлять на обязательную обсервацию всех, кто возвращается в Украину. Однако люди отказывались.

      Теперь всем на границе делают экспресс-тесты на коронавирус и отпускают домой. Под обязательство самоизолироваться,
      – говорится в сообщении.

      Коронавирус в Волынской области: главное

      • По состоянию на 18 апреля в Волынской области подтвердили 134 случая заболевания коронавирусом.
      • В Луцке COVID-19 обнаружили у медиков, которые проводили вскрытие умершего с коронавирусом.
      • Городская власть ввела жесткие правила торговли из-за распространения коронавируса в Луцке.
      • Ограничения касаются как продавцов, так и покупателей.
      • На Волыни в Ратновском районе женщину оштрафовали за то, что сплетничала о коронавирусе.

       


      Где можно пересечь границу / Инфографика 24 канала

      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Госпогранслужба Волынь
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