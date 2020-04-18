Украинцев на границе с Польшей набили в автобусы и не отправили на обсервацию: видео
Несколько десятков украинцев 17 апреля пересекали границу с Польшей. На пункте пропуска "Ягодин", в Волынской области, людей набивали в автобусы. Конечно, ни о каком соблюдении дистанции не говорится, все путешественники были в тесном контакте.
Большинство людей были в защитных масках, но дистанцию никто не соблюдал. Видео опубликовали в телеграм-канале Teza.
Важно Портили имущество и вели себя неадекватно: как украинцы из ОАЭ находятся на обсервации
Ранее Волынская ОГА хотела отправлять на обязательную обсервацию всех, кто возвращается в Украину. Однако люди отказывались.
Теперь всем на границе делают экспресс-тесты на коронавирус и отпускают домой. Под обязательство самоизолироваться,
– говорится в сообщении.
Коронавирус в Волынской области: главное
- По состоянию на 18 апреля в Волынской области подтвердили 134 случая заболевания коронавирусом.
- В Луцке COVID-19 обнаружили у медиков, которые проводили вскрытие умершего с коронавирусом.
- Городская власть ввела жесткие правила торговли из-за распространения коронавируса в Луцке.
- Ограничения касаются как продавцов, так и покупателей.
- На Волыни в Ратновском районе женщину оштрафовали за то, что сплетничала о коронавирусе.
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