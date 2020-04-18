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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Українців на кордоні з Польщею набили в автобуси і не відправили на обсервацію: відео

      - Читать новость на русском
      Пункт пропуску "Ягодин" / vl.sfs.gov.ua

      Кілька десятків українців 17 квітня перетинали кордон з Польщею. На пункті пропуску "Ягодин", що у Волинській області, людей набивали в автобуси. Звісно, ні про яке дотримання дистанції не мовиться, усі мандрівники були у тісному контакті.

      Більшість людей були у захисних масках, але дистанції ніхто не дотримувався. Відео опублікували у телеграм-каналі Teza.

      Важливо Псували майно та поводилися неадекватно: як українці з ОАЕ перебувають на обсервації

      Раніше Волинська ОДА хотіла відправляти на обов'язкову обсервацію усіх, хто повертається в Україну. Однак люди відмовлялися. 

      Тепер всім на кордоні роблять експрес-тести на коронавірус і відпускають додому. Під зобов'язання самоізолюватись,
      – мовиться у повідомленні.

      Коронавірус у Волинській області: головне

      • Станом на 18 квітня у Волинській області підтвердили 134 випадки захворювання на коронавірус. 
      • У Луцьку COVID-19 виявили у медиків, які проводили розтин померлого з коронавірусом.
      • Міська влада запровадила жорсткі правила торгівлі через поширення коронавірусу у Луцьку. Обмеження стосуються як продавців, так і покупців.
      • На Волині у Ратнівському районі жінку оштрафували за те, що пліткувала про коронавірус. 


      Де можна перетнути кордон / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Держприкордонслужба Волинь
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