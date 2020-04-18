Українців на кордоні з Польщею набили в автобуси і не відправили на обсервацію: відео
Кілька десятків українців 17 квітня перетинали кордон з Польщею. На пункті пропуску "Ягодин", що у Волинській області, людей набивали в автобуси. Звісно, ні про яке дотримання дистанції не мовиться, усі мандрівники були у тісному контакті.
Більшість людей були у захисних масках, але дистанції ніхто не дотримувався. Відео опублікували у телеграм-каналі Teza.
Важливо Псували майно та поводилися неадекватно: як українці з ОАЕ перебувають на обсервації
Раніше Волинська ОДА хотіла відправляти на обов'язкову обсервацію усіх, хто повертається в Україну. Однак люди відмовлялися.
Тепер всім на кордоні роблять експрес-тести на коронавірус і відпускають додому. Під зобов'язання самоізолюватись,
– мовиться у повідомленні.
Коронавірус у Волинській області: головне
- Станом на 18 квітня у Волинській області підтвердили 134 випадки захворювання на коронавірус.
- У Луцьку COVID-19 виявили у медиків, які проводили розтин померлого з коронавірусом.
- Міська влада запровадила жорсткі правила торгівлі через поширення коронавірусу у Луцьку. Обмеження стосуються як продавців, так і покупців.
- На Волині у Ратнівському районі жінку оштрафували за те, що пліткувала про коронавірус.
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