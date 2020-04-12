Псували майно та поводилися неадекватно: як українці з ОАЕ перебувають на обсервації
Усі українці, які повертаються на батьківщину з-за кордону, після прибуття повинні 14 днів перебувати на самоізоляції. Деяких туристів одразу з літака перевозять у будівлі, де вони визначений термін перебувають на обсервації.
Так було і зі 113 українцями, які днями прилетіли з ОАЕ. Більшість громадян з розумінням поставились до вимушених заходів, однак не минулося і без інцидентів. Про це повідомили на сайті Київської ОДА.
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Відомо, що 113 українців з ОАЕ перебувають на обсервації у санаторії "Україна", що у Ворзелі Київської області. Дехто з пасажирів літака розміщував у соцмережах скарги на умови перебування в обсервації, зокрема на погані умови та дороге харчування.
Директорка санаторію Марія Гуртавцова сказала, що більшість пасажирів з розумінням поставились, як до обсервації, так і до умов у санаторії. Вона погоджується, що були деякі питання, оскільки людей привезли пізно вночі, і досвід обсервації для України новий, тож готувати все довелось у стислі терміни. Однак людей забезпечили всім необхідним.
Там є все необхідне для комфортного проживання, зокрема побутові речі, гаряча вода цілодобово, а також засоби особистої гігієни: шампунь, мило, туалетний папір. Хочу звернути увагу, що у санаторії досі є опалення, попри те, що, наприклад, у Києві тепло вже відключили,
– наголосила директорка закладу.
Вона додала, що деякі люди, що перебувають на обсервації, безвідповідально поставилися до дотримання правил перебування у санаторії.
Туристи палили у номерах, псували майно, поводили себе, у деяких випадках, неадекватно. Я розумію, що люди із задоволенням опинилися б вдома, але зараз особливий час та особливі вимоги,
– підкреслила Гуртавцова.
В яких умовах живуть українці, що повернулися з ОАЕ / Фото Київської ОДА
Що відомо про українців, яких евакуювали з ОАЕ
- Спецрейсом з Об'єднаних Арабських Еміратів до України повернулися 113 українців. Усі вони не змогли раніше вилетіти через закриття кордонів у межах боротьби з коронавірусом.
- Здоров'я всіх прибулих нині нормальне, підвищення температури чи інших симптомів не виявлено ні в кого, водночас були випадки неадекватної поведінки.
Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу
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