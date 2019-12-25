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      Украинцев призывают написать письмо политзаключенным: как это сделать

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      Зимний марафон писем украинским политзаключенным / Фейсбук-сообщество активистов в поддержку Олега Сенцова

      Активисты начали традиционный зимний марафон писем украинским политзаключенным, которые находятся в российских тюрьмах.

      Активисты напоминают, что украинцы могут прислать письмо и поздравить узников с новогодними праздниками или просто выразить слова поддержки. Об этом сообщили в фейсбук-сообществе активистов в поддержку Олега Сенцова

      Зимние праздники в неволе будут встречать по меньшей мере 87 граждан Украины за решеткой в России и оккупированного Крыма и не менее 250 граждан Украины в подвалах оккупированного Донбасса... Для них письма с воли – это глоток свободы, связь с внешним миром и огромная моральная поддержка,
      – говорится в сообщении.

      Каких правил нужно придерживаться, чтобы письма прошли "тюремную цензуру" 

      • писать на русском языке;
      • соблюдать политическую нейтральность;
      • указывать на конверте год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата;
      • вложить в конверт чистые листы бумаги, российскую марку (при наличии) и конверт, если надеетесь на ответ.

      Если же пленный находится на оккупированном Донбассе, стоит вписать адрес: Центру гражданских свобод: 01024 Киев, Бассейная, 9-Г, оф. 25.

      С подробной инструкцией и адресами тюрем можно ознакомиться здесь.


       

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Новогодние праздники Оккупированные территории Война на Донбассе Новости Крыма Аннексия Крыма Заложники Украинцы в плену РФ Тюрьма
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