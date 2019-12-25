Украинцев призывают написать письмо политзаключенным: как это сделать

Активисты начали традиционный зимний марафон писем украинским политзаключенным, которые находятся в российских тюрьмах.

Активисты напоминают, что украинцы могут прислать письмо и поздравить узников с новогодними праздниками или просто выразить слова поддержки. Об этом сообщили в фейсбук-сообществе активистов в поддержку Олега Сенцова

Зимние праздники в неволе будут встречать по меньшей мере 87 граждан Украины за решеткой в России и оккупированного Крыма и не менее 250 граждан Украины в подвалах оккупированного Донбасса... Для них письма с воли – это глоток свободы, связь с внешним миром и огромная моральная поддержка,

– говорится в сообщении.

Каких правил нужно придерживаться, чтобы письма прошли "тюремную цензуру"

писать на русском языке;

соблюдать политическую нейтральность;

указывать на конверте год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата;

вложить в конверт чистые листы бумаги, российскую марку (при наличии) и конверт, если надеетесь на ответ.

Если же пленный находится на оккупированном Донбассе, стоит вписать адрес: Центру гражданских свобод: 01024 Киев, Бассейная, 9-Г, оф. 25.

С подробной инструкцией и адресами тюрем можно ознакомиться здесь.



