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      Украинцев все чаще не впускают в Беларусь: причина

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      В течение недели на территорию Беларуси не смогли попасть более 300 украинцев, которые следовали через пункты пропуска, которые на сегодня открыты и работают. По словам путешественников, причина отказов – "неподтвержденная цель поездки".

      Тож Держприкордонслужба закликала українців врахувати цю інформацію під час планування подорожей, повідомили у пресслужбі відомства.

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      Там також наголосили, що задля запобігання поширенню і Україні коронавірусу керівництво держави рекомендувало утриматися від виїзду за кордон. Тому прикордонники радять у закордонні подорожі вирушати лише в разі нагальних потреб.

      Зауважимо, що з 16 березня українська влада вирішила ввести на державному кордоні обмеження пропускних операцій та тимчасово зачинити деякі пункти пропуску (контролю), зокрема й на українсько-білоруському кордоні.

      Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, які працюють на сьогодні:

      • у Чернігівській області: Сеньківка – Веселівка, Нові Яриловичі – Нова Гута, Славутич – Комарин;
      • у Київській області: Вільча – Олександрівка;
      • у Житомирській області: Виступовичі – Нова Рудня;
      • у Рівненській області: Городище – Верхній Теребежів, Прикладники – Невель;
      • у Волинській області: Дольськ – Мохро, Доманове – Мокрани, Пулемець – Томашівка.

      що заборонено на час карантину в Україні через коронавірус
      Що заборонено в Україні на час дії карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Путешествия Госпогранслужба Новости Беларуси
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