Украинцев все чаще не впускают в Беларусь: причина

В течение недели на территорию Беларуси не смогли попасть более 300 украинцев, которые следовали через пункты пропуска, которые на сегодня открыты и работают. По словам путешественников, причина отказов – "неподтвержденная цель поездки".

Тож Держприкордонслужба закликала українців врахувати цю інформацію під час планування подорожей, повідомили у пресслужбі відомства.

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Там також наголосили, що задля запобігання поширенню і Україні коронавірусу керівництво держави рекомендувало утриматися від виїзду за кордон. Тому прикордонники радять у закордонні подорожі вирушати лише в разі нагальних потреб.

Зауважимо, що з 16 березня українська влада вирішила ввести на державному кордоні обмеження пропускних операцій та тимчасово зачинити деякі пункти пропуску (контролю), зокрема й на українсько-білоруському кордоні.

Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, які працюють на сьогодні:

у Чернігівській області: Сеньківка – Веселівка, Нові Яриловичі – Нова Гута, Славутич – Комарин;

у Київській області: Вільча – Олександрівка;

у Житомирській області: Виступовичі – Нова Рудня;

у Рівненській області: Городище – Верхній Теребежів, Прикладники – Невель;

у Волинській області: Дольськ – Мохро, Доманове – Мокрани, Пулемець – Томашівка.



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