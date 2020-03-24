14:21
24 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Українців дедалі частіше не впускають до Білорусі: причина

      -
      Українців дедалі частіше не впускають до Білорусі: причина / uk.wikipedia.org/wiki

      Протягом тижня на територію Білорусі не змогли потрапити понад 300 українців, які прямували через пункти пропуску, що на сьогодні відчинені та працюють. За словами подорожувальників, причина відмов – "непідтверджена мета поїздки".

      Тож Держприкордонслужба закликала українців врахувати цю інформацію під час планування подорожей, повідомили у пресслужбі відомства.

      Читайте також Хто контролює, чи дотримуються самоізоляції українці, що повернулися з закордону

      Там також наголосили, що задля запобігання поширенню і Україні коронавірусу керівництво держави рекомендувало утриматися від виїзду за кордон. Тому прикордонники радять у закордонні подорожі вирушати лише в разі нагальних потреб.

      Зауважимо, що з 16 березня українська влада вирішила ввести на державному кордоні обмеження пропускних операцій та тимчасово зачинити деякі пункти пропуску (контролю), зокрема й на українсько-білоруському кордоні.

      Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, які працюють на сьогодні:

      • у Чернігівській області: Сеньківка – Веселівка, Нові Яриловичі – Нова Гута, Славутич – Комарин;
      • у Київській області: Вільча – Олександрівка;
      • у Житомирській області: Виступовичі – Нова Рудня;
      • у Рівненській області: Городище – Верхній Теребежів, Прикладники – Невель;
      • у Волинській області: Дольськ – Мохро, Доманове – Мокрани, Пулемець – Томашівка.

      що заборонено на час карантину в Україні через коронавірус
      Що заборонено в Україні на час дії карантину / Інфографіка 24 каналу

      Супрун зруйнувала міфи про коронавірус: інфографіка
      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Подорожі Держприкордонслужба Новини України Коронавірус Covid-19 Новини Білорусі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:09 Надзвичайний стан в Україні: що означає закон і як жити в його умовах
      Ірина Поліщук
      сьогодні , 14:00 Навіть військових залучили: як США борються з коронавірусом
      Юрій Бутусов
      22 березня , 19:16 Світова криза у 2020 році й швидке відновлення: що прогнозують економісти провідних банків США
      Тетяна Панасюк
      сьогодні , 11:59 Легендарна Патті Сміт вперше виступить у Києві
      Ліза Астахова
      сьогодні , 13:00 Туберкульоз в Україні: що зміниться в системі лікування і чи є причини для паніки
      Світлана Попова
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук