Об этом сообщает ведомство в официальном телеграм-канале. Отмечается, что проплаченные пособники военной агрессии РФ осуществляли дезинформационную кампанию по распространению информации в пабликах и сообществах Telegram, WhatApp, Viber.

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Киберспециалисты собрали более 7 тысяч абонентских номеров, которые использовались ботофермой. Сейчас публикуем первые 100 для подтверждения информации. Остальные номера будут направлены независимым расследователям из международных сообществ, которые проведут анализ установленных данных, а также идентифицируют их связи и места проживания в РФ,

– отметили в министерстве.

По данному факту открыто уголовное производство. В МВД призвали украинцев пользоваться только проверенной информацией из официальных источников и не распространять слухи. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации агрессора.

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Список телефонных номеров из полученной базы данных ботов РФ:

1. 79991550619

2. 79005682175

3. 79096353117

4. 79166233704

5. 79627261993

6. 79586870992

7. 79668489925

8. 79151796195

9. 79326087400

10. 79320117220

11. 79644935659

12. 79530472453

13. 79063669669

14. 79324808990

15. 79260277909

16. 79525204325

17. 79067567076

18. 79236042892

19. 79211299860

20. 79817652428

21. 79224761856

22. 79656868811

23. 79916768618

24. 79535490553

25. 79224818747

26. 79959173115

27. 79295862919

28. 79960179906

29. 79914125748

30. 79050958385

31. 79163646070

32. 79178996918

33. 79774037923

34. 79252004439

35. 79293988603

36. 79774284460

37. 79667415782

38. 79106703362

39. 79186909369

40. 79829109441

41. 79032837067

42. 79787950098

43. 79688648716

44. 79113600747

45. 79241997889

46. 79603764514

47. 79142678404

48. 79613315883

49. 79018586141

50. 79153511537

51. 79990386257

52. 79644358414

53. 79221552699

54. 79196463786

55. 79250401883

56. 79017486383

57. 79118273720

58. 79780184428

59. 79879177870

60. 79205715686

61. 79261079352

62. 79854389371

63. 79916828344

64. 79582817793

65. 79967441374

66. 79776690054

67. 79889994469

68. 79201811866

69. 79649356909

70. 79096545437

71. 79602281379

72. 79635433017

73. 79295811871

74. 79221297561

75. 79050178874

76. 79023693326

77. 79121838465

78. 79625833842

79. 79190059085

80. 79137548861

81. 79990591094

82. 79147849823

83. 79236215771

84. 79279063764

85. 79651075247

86. 79200206826

87. 79524204186

88. 79776162827

89. 79094052250

90. 79202497767

91. 79645840139

92. 79102849261

93. 79615014777

94. 79162814418

95. 79004281120

96. 79659776416

97. 79780751025

98. 79652544932

99. 79065693243

100. 79624323692