В компании 24 каналу рассказали, что людей накормили, некоторых переместили в отели. Компания SkyUp пояснила, что все стали заложниками непогоды.

К теме Снегопад парализовал работу аэропорта в Стамбуле: украинцы застряли в Болгарии

Украинцы прибудут в место назначения

Сегодня (речь идет о 26 января – 24 канал) все пассажиры, которые из-за непогоды в Турции застряли в аэропорту Стамбула и в Бургасе, прибудут в пункты назначения,

– сообщили в компании.

Там также добавили, какая ситуация с рейсами по состоянию на 26 января:

рейс PQ491А Киев – Стамбул уже прибыл в Стамбул из Бургаса;

рейс PQ492А Стамбул – Киев в 17: 00 по стамбульскому времени вылетел в Киев.

Предварительно известно, что из-за снегопада аэропорт Стамбула отменил все рейсы, транспортное движение тоже парализовало. Именно поэтому пассажиры не смогли доехать даже до отелей, ведь непогода замела все трассы. Их накормили. Как только дороги прочистили, людей доставили в гостиницу.

Пассажиров, самолет с которыми не смог приземлиться в Стамбуле и совершил посадку в болгарском Бургасе, накормили. Тех, которые имели документы для пересечения болгарской границы, доставили в отели.

Коротко о задержке рейсов из-за непогоды

24 января из-за сильного снегопада аэропорт Стамбула закрыли на вылет и на посадку рейсов.

Сотни людей так и не смогли попасть к месту назначения из-за коллапса.

Кроме того, инспекторы дорожного движения также перекрыли основные дороги Стамбула на значительной части центральной и юго-восточной Турции, горного региона, который впервые пострадал от снежной бури на прошлой неделе.

Север Китая несколько дней засыпает снегом: тысячи людей пострадали – смотрите видео