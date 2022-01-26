У компанії 24 каналу пояснили, що людей нагодували, деяких перемістили в готелі. Компанія SkyUp пояснила, що всі стали заручниками негоди.

До теми Снігопад паралізував роботу аеропорту в Стамбулі: українці застрягли в Болгарії

Українці прибудуть до місця призначення

Сьогодні (мовиться про 26 січня – 24 канал) всі пасажири, які через негоду у Туреччині застрягли в аеропорту Стамбула та у Бургасі, прибудуть до пунктів призначення,

– повідомили в компанії.

Там також додали, яка ситуація з рейсами станом на 26 січня:

рейс PQ491А Київ – Стамбул вже прибув у Стамбул із Бургаса;

рейс PQ492А Стамбул – Київ о 17.00 за стамбульським часом вилетів у Київ.

Попередньо відомо, що через снігопад аеропорт Стамбула скасував усі рейси, транспортний рух теж паралізувало. Саме тому пасажири не змогли доїхати навіть до готелів, адже негода замела всі траси. Їх нагодували. Як тільки дороги прочистили, людей доправили в готель.

Натомість пасажирів, літак з якими не зміг приземлитись у Стамбулі та здійснив посадку в болгарському Бургасі, нагодували. Тих, які мали документи для перетину болгарського кордону, доправили у готелі.

Коротко про затримку рейсів через негоду

24 січня через сильний снігопад аеропорт Стамбулу закрили на виліт та на посадку рейсів.

Сотні людей так і не змогли потрапити до місця призначення через колапс.

Окрім того, інспектори дорожнього руху також перекрили основні дороги Стамбулу на значній частині центральної та південно-східної Туреччини, гірського регіону, який вперше постраждав від снігової бурі минулого тижня.

Північ Китаю кілька днів засипає снігом: тисячі людей постраждали – дивіться відео