Несколько сотен украинцев в столице Германии потребовали от медиагруппы освободить россиянку. Активисты пытались объяснить руководству Die Welt, что бывших пропагандистов не существует.

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Протест против трудоустройства пропагандистки в Die Welt

Решение о трудоустройстве Овсянниковой медиаконцерн Axel Springer обнародовал 11 апреля. Активисты возмутились, что россиянка будет писать для издания Die Welt, в том числе на темы, касающиеся Украины. И это все после того, как Овсянникова в течение многих лет распространяла пропагандистские материалы в России.

Участники акции в знак протеста связали руки и заклеили роты. Раздавались, в частности, лозунги: "Овсянникову – вон!" и "Пропаганда убивает!" Вскоре к активистам вышли представители медиагруппы и прокомментировали свое решение. Руководство заявило, что "не будет отворачиваться" от Овсянниковой, поскольку она, по их мнению, является "на правильной стороне истории".

После такого заявления представителей немецкого медиаконцерна активисты легли на землю, символизируя украинцев, которые могут погибнуть из-за продолжения российской пропаганды.

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