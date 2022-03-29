Женщина стала известна после акции протеста против войны. Пользуясь своей популярностью, начала в эфире европейских СМИ пропагандировать отмену санкций против России. Ведь, по ее словам, простые смертные россияне не должны терпеть их, только Путин.

Заметьте В прямом эфире пропагандистского канала появилась редактор с плакатом "Нет войне": видеофакт

Овсянникова раскритиковала санкции

Так, она вышла в эфир самой влиятельной ТРК Италии RAI в шоу Che tempo che fa и призвала Запад отменить санкции. Женщина заявила, что "россияне не должны коллективно отвечать за происходящее в Украине", потому что в этом виноват только Владимир Путин.

Телепропагандистка решила пойти по "достойному" пути – акцентировала на эмоциях. Овсянникова заявила, что из-за санкций ее мать-инвалид не может купить себе лекарство, а дочь рассчитаться картой в школе за обеды. В память об убитых российской армией детях в Украине, наверное, просто не хватило времени, поэтому она не вспомнила о них.

Кстати, впоследствии "жертва" Кремля отредактировала свой пост в Instagram, убрав оттуда все цитаты об отмене санкций и оставив информацию о выступлении в эфире RAI.



Скриншот из инстаграмма Марины Овсянниковой

Овсянникова с плакатом "Нет войне"

Вечером 14 марта в эфире кремлевского "Первого канала" среди пропагандистской программы "Время" позади ведущей появилась женщина с плакатом "Нет войне", "Остановите войну", "Не верьте пропаганде", "Здесь вам врут". Как стало известно впоследствии, это была Марина Овсянникова , редактор канала.

Накануне женщина записала видеообращение, где призналась, что сама распространяла пропаганду, а сейчас ей очень стыдно за это. Кроме того, россиянка подчеркнула: события в Украине – это преступление, Россия – агрессор, а ответственность – на Путине. Также призвала всех россиян выходить на митинги.

После поступка Овсянникова задержали и выписали штраф, впоследствии говорилось об открытии против нее и уголовного дела. Впрочем, пока людей на митингах "заламывают и запихивают в "автозаки" и арестовывают на 15 суток, в результате Овсянникову даже не уволили с работы ".

Не все верят

В то же время многие украинцы сомневаются в том, что поступок Овсянниковой – искренний и "неожиданный". Это ведь может быть лишь очередная информационная операция российской пропагандистской машины.

Пользователи сетей заявляют, что таким образом хотят гуманизировать тех, кто уже долгое время поддерживает агрессию против Украины, и отвлечь внимание от ужасов, совершенных оккупантами.