Обязательное вступление в НАТО поддерживают 44% людей. В то же время 42% хотят продолжать сотрудничество с НАТО, но не становиться членом Альянса.

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"Сотрудничество с НАТО вне членства в Альянсе поддерживает больше людей чем до войны, эта цифра увеличилась за счет того, кто ранее говорил, что с НАТО вообще не нужно сотрудничать (сейчас таких только 7%)", – отметили в "Рейтинге".

Кого считают крупнейшими союзниками

Согласно опросу, больше всего сторонников вступления среди западных и центральных областей. Что касается Юга и Востока, то здесь больше поддерживают сотрудничество вне членства.

Поддержка создания военно-политического союза в составе Украины, Польши, Великобритании выросла с 61% (в январе) до 85%. Сегодня поддержка такого союза выше, чем поддержка интеграции Украины с НАТО (72%),

– сообщили в "Рейтинге".

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