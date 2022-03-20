Обов'язковий вступ до НАТО підтримують 44% людей. Натомість 42% хочуть продовжувати співпрацю з НАТО, але не ставати членом Альянсу.

До теми Черговий маразм: Лавров звинуватив Польщу в спробі захопити Україну

"Співпрацю з НАТО поза членством в Альянсі підтримує більше людей ніж до війни, ця цифра збільшилась коштом, хто раніше казав, що з НАТО взагалі не потрібно співпрацювати (зараз таких лише 7%)", – зазначили у "Рейтингу".

Кого вважають найбільшими союзниками

Згідно з опитуванням, найбільше прихильників вступу серед західних та центральних областей. Щодо Півдня та Сходу, то тут більше підтримують співпрацю поза членством.

Підтримка створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі, Великобританії зросла з 61% (у січні) до 85%. Сьогодні підтримка такого союзу вища, ніж підтримка інтеграція України з НАТО (72%),

– повідомили у "Рейтингу".

ЦІкаво – інтерв'ю з американським генералом: дивіться відео