Во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Столтенберг также отметил, что наше государство имеет мощную поддержку мира, информирует 24 Канал.

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"Украинцы борются за свои семьи, за свое будущее. Москва воюет за имперские иллюзии", – подчеркнул Йенс Столтенберг.

По его словам, "Россия играет все меньшую роль на мировой арене, отрезанная от международных рынков, не участвует в международных саммитах и уменьшает стремление получить оружие от таких режимов, как Иран и Северная Корея".

Украина отвоевывает свое

Генсек также заявил, что украинские силы "постепенно завоевывают позиции" в своем контрнаступлении, несмотря на жестокое сопротивление со стороны противника.

"Украинские силы постепенно возвращают позиции в своем контрнаступлении против вооруженных сил России", – сказал генсек.

Членство Украины в НАТО

Владимир Зеленский, приветствуя генсека НАТО в Киеве, подчеркнул, что Украина в конечном итоге станет членом Североатлантического альянса.

"Это вопрос времени, когда Украина станет де-юре членом Альянса. Мы делаем все, чтобы приблизить это время", – заверил он.

В свою очередь Столтенберг подчеркнул, что после июльского саммита в Вильнюсе все члены Альянса согласились, что Украина вступит в НАТО. И приняли "три исторических решения, чтобы превратить это в реальность":

во-первых, сократили путь в НАТО с двух до одного шага, отменив требование Плана действий по членству;

во-вторых, согласовали программу обеспечения полной оперативной совместимости украинских вооруженных сил с будущими союзниками, полностью переняв доктрину и технику НАТО. Это часть большого пакета поддержки стоимостью в сотни миллионов евро ежегодно;

в-третьих – создали Совет Украина – НАТО.

Заметьте. Это уже второй визит Йенса Столтенберга в Украину с начала полномасштабной войны. В первый раз он посетил столицу в апреле этого года.

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