Пешком, велосипедом или общественным транспортом: как украинцы добираюсь на работу – опрос
Утренние пробки стали привычным явлением для каждого украинского города, ведь люди пытаются добраться на работу. Однако этот процесс можно сделать полезным для собственного здоровья, практикуя прогулки пешком.
Источник:24 канал
Ходьба является одним из наиболее безопасных видов физической активности для каждого человека, однако многие предпочитают общественный транспорт. Журналисты узнали, как украинцы обычно добираются на работу и практикуют ли в целом пешие прогулки.
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Каковы результаты опроса
Согласно опросу, большинство людей положительно относится именно к прогулкам и добирались на работу пешком. В частности, некоторые и вовсе отказались от общественного транспорта.
Для некоторых украинцев добирание на работу таким образом даже является принципиальной позицией, ведь это помогает поддерживать физическую форму.
Я всегда хожу пешком, если позволяет расстояние. Для меня это удовольствие, физическая нагрузка, потому что на работе мало двигаюсь. Я с радостью хожу пешком и на работу, и с работы,
– рассказала жительница Кропивницкого.
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Альтернатива – велосипед
Еще один отличный способ поддерживать физическую форму – добираться на работу велосипедом. Это отличный способ избежать скопления в общественном транспорте и принести пользу для собственного здоровья.
"Раньше ездил на метро, такси, а сейчас на велосипеде. За день проезжаю примерно 40 километров", – отметил житель Херсона.
Как еще добираются на работу
В то же время некоторые украинцы рассказали, что не любят ходить пешком. Альтернативой для них является электросамокат или скутер.
Украинцы рассказали, как добираются на работу: смотрите видео
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