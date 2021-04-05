Утренние пробки стали привычным явлением для каждого украинского города, ведь люди пытаются добраться на работу. Однако этот процесс можно сделать полезным для собственного здоровья, практикуя прогулки пешком.

Ходьба является одним из наиболее безопасных видов физической активности для каждого человека, однако многие предпочитают общественный транспорт. Журналисты узнали, как украинцы обычно добираются на работу и практикуют ли в целом пешие прогулки.

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Каковы результаты опроса

Согласно опросу, большинство людей положительно относится именно к прогулкам и добирались на работу пешком. В частности, некоторые и вовсе отказались от общественного транспорта.

Для некоторых украинцев добирание на работу таким образом даже является принципиальной позицией, ведь это помогает поддерживать физическую форму.

Я всегда хожу пешком, если позволяет расстояние. Для меня это удовольствие, физическая нагрузка, потому что на работе мало двигаюсь. Я с радостью хожу пешком и на работу, и с работы,

– рассказала жительница Кропивницкого.

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Альтернатива – велосипед

Еще один отличный способ поддерживать физическую форму – добираться на работу велосипедом. Это отличный способ избежать скопления в общественном транспорте и принести пользу для собственного здоровья.

"Раньше ездил на метро, такси, а сейчас на велосипеде. За день проезжаю примерно 40 километров", – отметил житель Херсона.

Как еще добираются на работу

В то же время некоторые украинцы рассказали, что не любят ходить пешком. Альтернативой для них является электросамокат или скутер.

Украинцы рассказали, как добираются на работу: смотрите видео