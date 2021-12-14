Об этом свидетельствует опрос "Дипломатия – 2022. Внешнеполитические ожидания украинского общества", которое провели в течение 8 – 29 ноября. По его данным, украинцы стали меньше поддерживать движение в Евросоюз, однако желание вступления в Североатлантический альянс – возросло.

К теме Количество сторонников вступления Украины в НАТО ощутимо увеличилось: опрос

В частности – 60,7% опрошенных украинцев хотят быть частью Евросоюза (в 2020 году таких было 66,6%). Впрочем желают, чтобы Украина вошла в НАТО – 52,7% против 48,4% в 2020 году.

Обратите внимание! С каждым годом в Украине увеличивается количество сторонников НАТО. В 2002 году общественное мнение было поделено пополам — по 32% "за" и "против". При этом с 2014 года уровень поддержки вступления вырос до 37%, а в ноябре 2015 года – до 48%, а по состоянию на ноябрь 2021 года – 52,7%.

Страны-союзники

По мнению опрошенных граждан, наше государство должно строить тесные отношения с:

Польшей;

Германией;

Канадой;

Великобританией;

США.

Больше всего украинцы хотят углублять отношения с соседней Польшей – за это проголосовало 91,7% опрошенных. В то же время рейтинг польского президента Анджея Дуды также улучшился – 52,5% наших граждан ему симпатизируют против 48,4% в 2020 году.



Рейтинг Анджея Дуды среди украинцев выросла / Фото Getty Images

Вторую строчку заняла Германия – 90% украинцев хотят углублять с ней сотрудничество. Экс-канцлеру страны Ангеле Меркель доверяют 51,8% опрошенных.

Канада вошла в тройку – 86,7% граждан Украины хотят усиливать сотрудничество. Однако, по доверию среди западных лидеров, третье место возглавил президент США Джозеф Байден – с 49,8%.

Внешнеполитические достижения

По данным исследования, главное внешнеполитическое достижение 2021 года – поездка Владимира Зеленского в США и встреча с Байденом. Так считают 33,4% сограждан.



Украинцы считают, что Встреча Зеленского и Байдена – главное внешнеполитическое достижение / Фото Getty Images

Саммит Украина – ЕС получил 2 место – за него проголосовали 21,2% респондентов. В то же время создание Крымской платформы считают самым важным – 18% украинцев.

Отмечается, что 28,4% опрошенных украинцев ждут от США гарантий безопасности. В то же время 27,1% украинцев хотят, чтобы Штаты принимали более активное участие в переговорах с Россией по прекращению войны на Донбассе.

Разочарование года

Согласно опросу, главное разочарование года для наших граждан – Беларусь. На сотрудничество с этой страной согласились 26,4% опрошенных.

Больше всего украинцы не доверяют президенту России Владимиру Путину – 76,7%, затем самопровозглашенном диктатору Александру Лукашенко – 48,3% опрошенных. Замыкает тройку антипатий – французский президент Эммануэль Макрон с 35% недоверия.

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