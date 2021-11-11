Социологи выяснили, что наиболее лояльны к евроинтеграции жители западных и центральных областей. Зато люди из восточных регионов меньше поддерживают вступление в ЕС и НАТО.

Кстати Украина призывает увеличить присутствие НАТО в Черном море

Какие настроения среди украинцев

Вступление Украины в ЕС – 62% опрошенных поддержали бы, а 32% – не поддержали бы.

Вступление Украины в НАТО – 58% поддержали бы, а 35% – против.

Отметили, что наиболее скептичны в этом вопросе избиратели "Оппозиционной платформы – За жизнь", партий Шария и Мураева. Зато решительно поддерживают вступление Украины в ЕС сторонники "Европейской солидарности" и "Свободы".

Обратите внимание! "Рейтинг" провел опрос 4–9 ноября. Опрошено 5000 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий, методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера), воспользовавшись случайной выборкой мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5.



Евроатлантические настроения украинцев / Инфографика "Рейтинг"



Евроатлантические настроения украинцев / Инфографика "Рейтинг"

Как было раньше

Такой же опрос в июне проводил "Центр Разумкова". Тогда большинство украинцев тоже выступали за вступление в НАТО.

53,8% опрошенных поддержали бы такую идею,

31% проголосовали бы против,

15,2% опрошенных затруднились ответить.

Кстати, с каждым годом сторонников НАТО в Украине становится больше. В 2002 году общественное мнение было поделено пополам — по 32% "за" и "против". В течение 2002–2010 годов вдвое уменьшилась доля сторонников.

Зато с 2014 года уровень поддержки вступления вырос до 37%, а в ноябре 2015 года – до 48%.