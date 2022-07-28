Соответствующая петиция появилась на сайте Офиса Президента. Она набрала необходимое количество подписей – более 26 тысяч.

Кстати В Украине одна третья часть населения потеряла работу с начала войны

Украинцы просят снизить зарплату депутатам

Инициатор петиции Алексей Тиняков просит установить зарплату всем депутатам и министрам на уровне минимального оклада труда. Остальные суммы предлагают направить на нужды населения и армии. Кроме того, просят запретить начисление премий, надбавок и упразднить все льготы.

В тексте петиции говорится, что такие выплаты должны быть установлены на время военного положения и 2 года после него.

В настоящее время петиция ожидает рассмотрения.

Зарплаты чиновникам подняли

С 1 июля в Украине увеличился размер прожиточного минимума. Поэтому Кабмин поднял зарплаты государственных служащих. К примеру, должностной оклад специалиста государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одной или нескольких областей, увеличили с 5 100 до 5 300 гривен.

Оклад ведущего специалиста, юрисдикция госорганов которого распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городах областного значения, выросла с 5 100 до 5 300 гривен.

Может заинтересовать – эксперт рассказал, что будет с курсом гривны: видео