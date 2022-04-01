Об этом замминистра рассказал в интервью. Он также добавил, что украинцы сознательно подошли к вопросу использования оружия.

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Оружие в руках украинцев направлено только против врага

Игорь Бондаренко подчеркнул, что оружие, которое раздавали присоединившимся к ТрО, используют для защиты. Речь идет об обороне своих городов, домов, жизней близких от российских наемников.

Мы не увидели, чтобы оружие использовалось не по назначению. Украинцы обнаружили более высокий уровень сознания, когда получили оружие. Все оно направлено ​​против врага – российской орды,

– подчеркнул он.

Кроме того, замминистра добавил, что украинцы не используют оружие, когда видят мародеров. Бдительные граждане, заметил он, ловят злоумышленников, а также передают их правоохранителям.

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