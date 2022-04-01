Про це заступник міністра розповів в інтерв'ю. Він також додав, що українці дуже свідомо підійшли до питання використання зброї.

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Зброя у руках українців спрямована лише проти ворога

Ігор Бондаренко підкреслив, що зброю, яку роздавали тим, хто долучився до ТрО, використовують для захисту. Мовиться про оборону своїх міст, осель, життів близьких від російських найманців.

Ми не побачили, що зброя використовується не за призначенням. Українці виявили вищий рівень свідомості, коли отримали зброю. Вся вона направлена проти ворога – російської орди,

– підкреслив він.

Крім того, заступник міністра додав, що українці не використовують зброю, коли бачать мародерів. Пильні громадяни, зауважив він, ловлять зловмисників, а також передають їх правоохоронцям.

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