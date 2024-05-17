Там попросили оформлять выписку о несудимости при необходимости. Сервисы МВД перегружены из-за искусственного ажиотажа.
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Распространение дезинформации
В компании объяснили, что выдача выписки о несудимости в Дие может происходить с задержкой. В соцсетях распространяли ложную информацию и создавали искусственный ажиотаж.
Выписка о несудимости – один из самых популярных документов, необходим в различных жизненных ситуациях, но он не нужен для обновления военно-учетных документов. Соответственно, потребности оформлять этот документ прямо сейчас не нужно.
Также отметили, что сервис в Дие в дальнейшем будет работать в штатном режиме. Кроме этого, в Дие призвали доверять только проверенным источникам информации.
Что делать, если диплом или аттестат не отображается в Дие
- В Минобразования Украины рассказали, что делать, если приложение Дия не отображает ваши документы об образовании. В частности, говорится о дипломе или аттестате. МОН вместе с Минцифры рассмотрели причины, почему так может происходить. И рассказали, как действовать в таких ситуациях.
- Документ есть в реестре ЕГЭБО, но не в Дие. Это может произойти из-за расхождений в номере РНУКПН между Дией и документом об образовании. В таком случае надо обратиться за обновлением данных в учебное заведение, который выдал документ.
- Ошибка в дате рождения. Чтобы ее исправить, вы можете: обратиться в учебное заведение со сканами документов или написать на почту ГП "Инфоресурс" (info@inforesurs.gov.ua) с наложением КЭП.