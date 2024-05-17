Там попросили оформлювати витяг про несудимість за потреби. Сервіси МВС перевантажені через штучний ажіотаж.

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Поширення дезінформації



У компанії пояснили, що видача витягу про несудимість у Дії може відбуватися із затримкою. У соцмережах поширювали неправдиву інформацію й створювати штучний ажіотаж.

Витяг про несудимість — один із найпопулярніших документів, необхідний у різних життєвих ситуаціях, але він не потрібен для оновлення військово-облікових документів. Відповідно, потреби оформляти цей документ просто зараз не потрібно.

Також наголосили, що сервіс у Дії надалі працюватиме у штатному режимі. Крім цього, у Дії закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Що робити, якщо диплом чи атестат не відображається у Дії