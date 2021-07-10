Так, только 7% украинцев доверяют правительству и Раде. Об этом свидетельствует опрос, проведенный программой USAID "Новое правосудия" в феврале – марте 2021 года.
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А вот доверие к президенту выражают 25% опрошенных. Только 10% людей доверяют судебной ветви власти. Уровень доверия к средствам массовой информации достиг 36%, к общественным (неправительственным) организациям – 35%.
Опрос / Фото USAID
Какие результаты были ранее
- В конце 2018 судам доверяли 16% украинцев,
- СМИ – 31%,
- Общественным организациям – 29%,
- Правительству – 13%,
- Раде – 11%,
- Президенту – 15%.