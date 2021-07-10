Так, тільки 7% українців довіряють уряду та Раді. Про це свідчить опитування, проведене програмою USAID "Нове правосуддя" у лютому – березні 2021 року.
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Натомість довіру до президента висловлюють 25% опитаних. Лише 10% людей довіряють судовій гілці влади. Рівень довіри до засобів масової інформації сягнув 36%, до громадських (неурядових) організацій – 35%.
Опитування / Фото USAID
Які результати були раніше
- Наприкінці 2018 року судам довіряли 16% українців,
- ЗМІ – 31%,
- громадським організаціям – 29%,
- Уряду – 13%,
- Раді – 11%,
- президентові – 15%.