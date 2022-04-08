А также удастся ли Зеленскому убедить украинское общество в том, что нужно заключать какое-либо соглашение с россиянами. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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"Мне кажется, что такая формула как отвод российских войск на позиции 23 февраля – об этом можно говорить", – сказал публицист.

Однако подчеркнул, что всегда сталкивается с отторжением, когда речь об этом заходит. Мол, как же так россиян можно отпустить безнаказанными после преступлений, которые они совершили.

Да, россияне сейчас стремятся к переговорам. Но вопрос в том, согласится ли Украина на эти переговоры,

– подчеркнул Пионтковский.

В конце концов, оккупантам придется о чем-то договариваться, учитывая давление Запада.

Внимание! Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что ни о каком временном перемирии с Россией не может быть и речи. Это только позволит России нарастить военную машину и только стимулирует ее к дальнейшей войне и агрессивным действиям.

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