А також чи вдасться Зеленському переконати українське суспільство у тому, що потрібно укладати якусь угоду з росіянами. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

До теми Битви за Донбас може не відбутися, – Піонтковський сказав, що генерали могли переконати Путіна

"Мені здається, що така формула як відведення російських військ на позиції 23 лютого – про це можна говорити", – сказав публіцист.

Однак наголосив, що завжди наштовхується на відторгнення, коли мова про це заходить. Мовляв, як же так росіян можна відпустити непокараними після тих злочинів, які вони вчинили.

Так, росіяни зараз прагнуть до перемовин. Але питання в тому, чи погодиться Україна на ці переговори,

– наголосив Піонтковський.

Зрештою, окупантам доведеться про щось домовлятись, враховуючи тиск Заходу.