Ці всі заяви показують, що Росія зараз зацікавлена у переговорах навіть більше, ніж Україна. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський.

Увага Ми готові, – військовий експерт сказав, коли може бути друга фаза наступу на Схід

Тож складається враження, що ця "битва за Донбас", яку оголосила Москва, щоб добитися більш вагомих позицій, навряд чи станеться.

Можливо, генерали переконали Путіна, що ніяких шансів добитися разючих успіхів немає,

– зазначив Піонтковський.

Все це свідчить про бажання Москви добитися припинення вогню. Однак публіцисту здається, що Україна має посісти тверду позицію і не погоджуватися на це.

Увага! Радник голови Офісу Президента і член української переговорної делегації Михайло Подоляк заявив, що ні про яке тимчасове перемир'я з Росією не може бути й мови.