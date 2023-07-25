Подготовка к новому отопительному сезону началась. Но появился высокий риск, что многие украинцы останутся без тепла. Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.

Смотрите также Увеличатся ли тарифы на газ зимой: в "Нафтогазе" дали обнадеживающее обещание

Подготовка к новому отопительному сезону и его прохождение находятся сейчас под угрозой из-за отсутствия компенсации по разнице в тарифах, принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения, ущерб вследствие полномасштабной агрессии России, низкий уровень расчетов и т.д.,

– говорится в сообщении АГУ.

Сколько общин уже успели обратиться в Правительство

В Правительство Украины уже обратилось 58 общин по поводу компенсации разницы в тарифах.

В Ассоциации подчеркивают, что важность подготовки к отопительному сезону увеличивается с каждым днем. Если проблема не будет решена, более 10 миллионов человек могут остаться без тепла зимой.

Во избежание крушения городские и поселковые советы, их исполнительные комитеты, а также военные администрации в разных областях Украины готовят обращение в Кабинет Министров Украины об обеспечении компенсации по разнице в тарифах предприятиям телекоммунэнерго для того, чтобы те могли подготовиться к зиме.

Какое решение предлагает АГУ

Обращение уже было принято в Киеве и 12 областных центрах, а также в полусотне других городов и городков почти из всех областей Украины.

Ассоциация городов Украины делает все, чтобы предприятия теплокоммунэнерго имели возможность подготовиться к следующему отопительному сезону, неоднократно обращалась в Правительство о необходимости скорейшего решения этой проблемы. Мы предложили принять изменения в закон "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" о компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, который предусматривает выделение 36 миллиардов гривен на компенсацию разницы в тарифах и своевременную подготовку к отопительному сезону,

– отмечает Ассоциация городов Украины.

Ранее мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины, Виталий Кличко, обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю по поводу утверждения требований к укрытиям модульного типа и условиям взятия их на учет в фонд защитных сооружений гражданской защиты.