Підготовка до нового опалювального сезону розпочалася. Але з'явився високий ризик, що чимало українців лишуться без тепла. Про це повідомляє Асоціація міст України.

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Підготовка до нового опалювального сезону та його проходження знаходяться зараз під загрозою через відсутність компенсації з різниці в тарифах, примусове стягнення коштів постачальниками природного газу з рахунків підприємств теплопостачання, збитки внаслідок повномасштабної агресії Росії, низький рівень розрахунків тощо,

– йдеться у повідомленні АМУ.

Скільки громад вже встигли звернутися до Уряду

До Уряду України вже звернулося 58 громад щодо компенсації різниці в тарифах.

В Асоціації наголошують, що важливість підготовки до опалювального сезону збільшується з кожним днем. Якщо проблему не буде вирішено, понад 10 мільйонів людей можуть залишитись без тепла взимку.

Для уникнення катастрофи міські та селищні ради, їх виконавчі комітети, а також військові адміністрації в різних областях України готують звернення до Кабінету Міністрів України про забезпечення компенсації з різниці в тарифах підприємствам телекомуненерго для того, щоб ті могли підготуватися до зими.

Яке рішення пропонує АМУ

Звернення вже ухвалили у Києві та 12 обласних центрах, а також у півсотні інших міст та містечок майже з усіх областей України.

Асоціація міст України робить все, щоб підприємства теплокомуненерго мали змогу підготуватись до наступного опалювального сезону, неодноразово зверталася до Уряду щодо необхідності якнайшвидшого розв'язання цієї проблеми. Ми запропонували прийняти зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання, водопостачання та водовідведення", який передбачає виділення 36 мільярдів гривень на компенсацію різниці в тарифах та вчасну підготовку до опалювального сезону,

– зазначає Асоціація міст України.

Раніше мер Києва та голова Асоціації міст України, Віталій Кличко, звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо затвердження вимог до укриттів модульного типу та умов взяття їх на облік до фонду захисних споруд цивільного захисту.