Тем временем рынок труда в Украине постепенно оживает. Как сообщают кадровые агентства, количество вакансий с начала года увеличилось вдвое.

Сейчас рынок труда восстанавливается. Работодатели поняли, что есть карантин, но нужно работать. Кто-то не выжил, на чье место пришел другой бизнес. И те люди, которые остались работать, сейчас работают и нанимают работников. Это значит, что сейчас рынок труда Украины ждет рабочих, и сейчас неплохое время для того, чтобы продолжить свою карьеру,

– сказал основатель рекрутинговой компании "Борщ" Сергей Марченко.

Эксперт говорит, что рынок труда стал более мобилен. Люди привыкли учиться и уже довольно легко переквалифицируются, если не находят работу по своей специальности. Самые высокие зарплаты по-прежнему – в IT сфере. А легче всего можно устроиться и сделать карьеру в сфере торговли. Специалисты найма добавляют, что уровень оплаты труда в Украине постоянно растет.

"Рынок труда за рубежом стал сложнее, приходится сталкиваться с большей бюрократией, с большими расходами. Ситуация сейчас меняется, потому что в Украине стали платить чуть больше. Уровень доходов в Украине повышается. Не так быстро, как хотелось бы, но повышается", – пояснил Сергей Марченко.

По разным подсчетам, на заработках за рубежом находятся от трех до пяти миллионов украинских мигрантов. Такие цифры озвучила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

Только Польша в прошлом году выдала украинцам 1 млн 800 тысяч приглашений на работу. Примерно такое же количество приглашений было и в предыдущие два года. Масштабно на объемы трудовой миграции не повлияла даже пандемия. Люди верят рекламе, которая обещает хороший заработок в странах ЕС или США. Однако далеко не всегда привлекательные перспективы по объявлениям соответствуют действительности, а заробитчане часто подписывают соглашения, в которых не прописаны обязательства работодателей.

Но несмотря на это, трудовая миграция стала приобретать угрожающие масштабы. Нашим предприятиям крайне не хватает квалифицированных кадров. Это сказывается на уровне роста экономики и благосостоянии украинцев в целом. Эксперты говорят, если власть не будет создавать условий для возвращения наших заробитчан, то уже через несколько лет могут возникнуть реальные сложности с выплатами пенсий и социальной помощи. Эксперты убеждены, что власть и бизнес должны сделать все, чтобы украинцы поднимали экономику нашей страны, а не обогащали казну других стран.