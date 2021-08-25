Тим часом ринок праці в Україні поступово оживає. Як повідомляють кадрові агентства, кількість вакансій з початку року збільшилась вдвічі.

Зараз ринок праці відновлюється. Роботодавці зрозуміли, що є карантин, але потрібно працювати. Хтось не вижив, на чиєсь місце прийшов інший бізнес. І ті люди, які залишилися працювати, зараз працюють та наймають працівників. Це значить, що зараз ринок праці України чекає робітників, і зараз непоганий час для того, щоб продовжити свою кар'єру,

– сказав засновник рекрутингової компанії "Борщ" Сергій Марченко.

Експерт каже, що ринок праці став більш мобільний. Люди призвичаїлися навчатися і вже досить легко перекваліфіковуються, якщо не знаходять роботу за своєю спеціальністю. Найвищі зарплати, як і раніше – в IT сфері. А найлегше можна влаштуватися і зробити кар'єру в сфері торгівлі. Фахівці найму додають, що рівень оплати праці в Україні постійно зростає.

"Ринок праці за кордоном став складнішим, доводиться стикатися з більшою бюрократією, з більшими видатками. Ситуація зараз змінюється, тому що в Україні стали платити трохи більше. Рівень доходів в Україні підвищується. Не так швидко, як хотілося б, але підвищується", – пояснив Сергій Марченко.

За різними підрахунками, на заробітках за кордоном перебувають від трьох до п'яти мільйонів українських мігрантів. Такі цифри озвучила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

Лише Польща торік видала українцям 1 млн 800 тисяч запрошень на роботу. Приблизно така сама кількість запрошень була і в попередні два роки. Масштабно на обсяги трудової міграції не вплинула навіть пандемія. Люди вірять рекламі, яка обіцяє гарний заробіток в країнах ЄС чи США. Проте далеко не завжди привабливі перспективи з оголошень відповідають дійсності, а заробітчани часто підписують угоди, в яких не прописані зобов'язання роботодавців.

Та не зважаючи на це, трудова міграція стала набувати загрозливих масштабів. Нашим підприємствам вкрай не вистачає кваліфікованих кадрів. Це позначається на рівні зростання економіки та добробуті українців загалом. Експерти кажуть, якщо влада не створюватиме умов для повернення наших заробітчан, то вже за кілька років можуть виникнути реальні складнощі з виплатами пенсій та соціальної допомоги. Експерти переконані, що влада та бізнес мають зробити все, аби українці піднімали економіку нашої держави, а не збагачували казну інших країн.