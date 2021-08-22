В Министерстве социальной политики подсчитали, что украинцы могут накопить на достаточно высокую пенсию. Это произойдет, если взносы будут 4% от заработной платы и доходности, а также 0,25% в месяц выше уровня инфляции.
К теме В Минсоцполитики рассказали, как может вырасти средняя пенсия до конца 2021 года
Условия, которые для этого нужны
- Зарплата – примерно 15 тысяч гривен в месяц.
- Общий стаж – от 35 лет.
- Необходимо ежемесячно откладывать 2% от зарплаты. Это будет пенсионный накопительный счет по уплаченному НДФЛ. Также должны быть дополнительные 2% от зарплаты из сумм ЕСВ – их платит работодатель.
- Выплаты по накопительной системе 15 лет.
- Все время накопленные деньги работают с доходностью + 0,25% выше уровня инфляции.
Повышение пенсий в 2021 году: коротко
- По состоянию на июль средний размер пенсии составляет 3 778,78 гривны. Дело в том, что за II квартал – это с апреля по июнь – пенсия в Украине выросла на 54,13 гривны.
- Известно, что с 1 октября пенсии повысят на 400 гривен. Это касается пенсионеров от 75 до 80 лет.
- Уже с 1 декабря запланирован общий рост минимальной пенсии на 80 гривен. Поэтому сумма достигнет 1 934 гривен.