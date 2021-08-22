У Міністерстві соціальної політики підрахували, що українці можуть накопичити на досить високу пенсію. Це станеться, якщо внески будуть 4% від заробітної плати й прибутковості, а також 0,25% на місяць вище рівня інфляції.

До теми У Мінсоцполітики розповіли, як може вирости середня пенсія до кінця 2021 року

Умови, які для цього потрібні

Зарплата – приблизно 15 тисяч гривень на місяць.

Загальний стаж – від 35 років.

Необхідно щомісяця відкладати 2% від зарплати. Це буде пенсійний накопичувальний рахунок зі сплаченого ПДФО. Також мають бути додаткові 2% від зарплати із сум ЄСВ – їх сплачує роботодавець.

Виплати за накопичувальною системою 15 років.

Весь час накопичені гроші працюють з прибутковістю + 0,25% вище рівня інфляції.

Важливо! Лише при дотриманні усіх умов середня пенсія за накопичувальною системою за 15 років складе 3,1 тисячі гривень. У такий спосіб загальна сума пенсії за солідарною та накопичувальною системами становитиме понад 6,7 тисячі гривень. Варто зауважити, що це 45% від розрахункової зарплати.

Підвищення пенсій у 2021 році: коротко