Украинские моряки заболели COVID-19 возле Малайзии: 10 дней ждут помощи
Двое украинских моряков заболели коронавирусом, находясь возле Малайзии. Власти этой страны обещали помочь, однако до сих пор не сделали этого.
Больные члены экипажа корабля "SFL Kate" уже 10 дней находятся в водах Малайзии, сообщает "Радио Свобода".
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На судно 25 декабря грузили уголь в Индонезии. Тогда, направляясь в Индию, на корабль приехали двое посторонних инженеров. Вероятно, именно они заразили членов экипажа.
Что известно о больных украинцах
На корабле находятся двое украинцев: Игорь Старицкий – капитан, Валерий Григорьев – старший механик.
Григорьев рассказал, что почувствовал симптомы с 1 на 2 января, а ночью поднялась температура. Через 5 дней заболели еще 7 человек, у пятерых из них была повышенная температура. Судно остановилось недалеко от Малайзии. Медики подтвердили на борту COVID-19 у восьми из 21 члена экипажа.
Каковы действия властей Малайзии
Григорьев подчеркнул, что Малайзия затягивает процесс с госпитализацией больных. Мужчина добавил, что пропил курс антибиотиков, но не полегчало. По словам моряка, у него температура, слабость, потоотделение. Однако капитану Старицкому лучше.
Григорьев подытожил, что в ночь на 11 января обратился в Министерство иностранных дел и в посольство Украины в Малайзии. Ему пообещали помочь.
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