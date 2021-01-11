Двое украинских моряков заболели коронавирусом, находясь возле Малайзии. Власти этой страны обещали помочь, однако до сих пор не сделали этого.

Больные члены экипажа корабля "SFL Kate" уже 10 дней находятся в водах Малайзии, сообщает "Радио Свобода".

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На судно 25 декабря грузили уголь в Индонезии. Тогда, направляясь в Индию, на корабль приехали двое посторонних инженеров. Вероятно, именно они заразили членов экипажа.

Что известно о больных украинцах

На корабле находятся двое украинцев: Игорь Старицкий – капитан, Валерий Григорьев – старший механик.

Григорьев рассказал, что почувствовал симптомы с 1 на 2 января, а ночью поднялась температура. Через 5 дней заболели еще 7 человек, у пятерых из них была повышенная температура. Судно остановилось недалеко от Малайзии. Медики подтвердили на борту COVID-19 у восьми из 21 члена экипажа.

Каковы действия властей Малайзии

Григорьев подчеркнул, что Малайзия затягивает процесс с госпитализацией больных. Мужчина добавил, что пропил курс антибиотиков, но не полегчало. По словам моряка, у него температура, слабость, потоотделение. Однако капитану Старицкому лучше.

Григорьев подытожил, что в ночь на 11 января обратился в Министерство иностранных дел и в посольство Украины в Малайзии. Ему пообещали помочь.

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