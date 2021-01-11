Двоє українських моряків захворіли на коронавірус, перебуваючи біля Малайзії. Влада цієї країни обіцяла допомогти, проте досі не зробила цього.

Хворі члени екіпажу корабля "SFL Kate" вже 10 днів перебувають у водах Малайзії, повідомляє "Радіо Свобода".

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На судно 25 грудня вантажили вугілля в Індонезії. Тоді, прямуючи до Індії, на корабель приїхали двоє сторонніх інженерів. Ймовірно, саме вони заразили членів екіпажу.

Що відомо про хворих українців

На кораблі перебувають двоє українців: Ігор Старицький – капітан, Валерій Григор'єв – старший механік.

Григор'єв розповів, що відчув симптоми з 1 на 2 січня, а вночі піднялася температура. Через 5 днів захворіли ще 7 людей, у п'ятьох з них була підвищена температура. Судно зупинилось неподалік Малайзії. Медики підтвердили на борту COVID-19 у восьми з 21 члена екіпажу.

Які дії влади Малайзії

Григор’єв наголосив, що Малайзія затягує процес із госпіталізацією хворих. Чоловік додав, що пропив курс антибіотиків, але не полегшало. За словами моряка, він має температуру, слабкість, потовиділення. Проте капітану Старицькому краще.

Григор'єв підсумував, що вночі на 11 січня звернувся до Міністерства закордонних справ та до посольства України в Малайзії. Йому пообіцяли допомогти.

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