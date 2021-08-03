Злоумышленники используют электронную почту, адрес которой почти идентичен ящику суда.

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Какова цель рассылки

Те, кто осуществляют фейковую рассылку, незаконно используют логотип и наименование апелляционного суда.

В спам-рассылке содержится вложение, которое инфицирует операционную систему компьютера. Это может привести к потере персональных данных или поломки устройства.

Сейчас Киевский апелляционный суд планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования этого дела.

Как избежать мошенников

Апелляционный суд призывает не открывать вложения в письмах, получение которых не ожидали. Также обращайте внимание на то, кто прислал вам письмо.

Важно! Единственный официальный адрес Киевского апелляционного суда, с которого могут поступать сообщения, – inbox@kia.court.gov.ua.